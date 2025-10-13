Ascolti TV 13 Ottobre 2025 | i dati Auditel della prima serata

Atomheartmagazine.com | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ascolti TV 13 Ottobre 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri lunedì 13 ottobre 2025. La  serata televisiva del 13 Ottobre 2025  ha proposto un mix di fiction, cinema, talk e intrattenimento. Rai 1 ha puntato su  Blanca 3 ( LEGGI LE ANTICIPAZIONI ), mentre Canale 5 ha risposto con  Il Grande Fratello. Italia 1 ha offerto  I Mercenari 4, Rete 4 e La7 hanno invece proposto talk e approfondimento con Quarta Repubblica e La Torre Di Babele. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

ascolti tv 13 ottobre 2025 i dati auditel della prima serata

© Atomheartmagazine.com - Ascolti TV 13 Ottobre 2025: i dati Auditel della prima serata

In questa notizia si parla di: ascolti - ottobre

Ascolti TV 1 Ottobre 2025: i dati Auditel della prima serata

Ascolti tv mercoledì 1 ottobre: La ragazza del mare, Io canto family, San Andreas

Ascolti tv dell’1 ottobre 2025, Stefano De Martino accorcia le distanze da Gerry Scotti?

ascolti tv 13 ottobreAscolti tv ieri (12 ottobre): colpo Veronica Gentili, Scotti tiene a distanza De Martino, Fazio si conferma - Balene chiude bene al 20,2% di share e vince in prima serata, La Notte nel Cuore 14,9%, Affari Tuoi non può nulla contro La Ruota: tutti i numeri e dati Auditel ... Riporta libero.it

ascolti tv 13 ottobreAscolti tv, vince Balene. Nel pomeriggio cresce Domenica In - Gli ascolti della domenica televisiva vedono in prime time, su Rai1, la fiction Balene – Amiche per Sempre chiudere la prima ... Si legge su iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv 13 Ottobre