Ascolti TV 13 Ottobre 2025 | i dati Auditel della prima serata
Ascolti TV 13 Ottobre 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri lunedì 13 ottobre 2025. La serata televisiva del 13 Ottobre 2025 ha proposto un mix di fiction, cinema, talk e intrattenimento. Rai 1 ha puntato su Blanca 3 ( LEGGI LE ANTICIPAZIONI ), mentre Canale 5 ha risposto con Il Grande Fratello. Italia 1 ha offerto I Mercenari 4, Rete 4 e La7 hanno invece proposto talk e approfondimento con Quarta Repubblica e La Torre Di Babele. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
In questa notizia si parla di: ascolti - ottobre
