Ascolti tv 12 ottobre ‘La Ruota’ al 25.8% e ‘Affari Tuoi’ al 24.4%

Webmagazine24.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – La fiction 'Balene – Amiche per Sempre', trasmessa ieri su Rai1, è stato il programma più visto del prime time, con 3.147.000 spettatori e il 20.2% di share. Al secondo posto 'La Notte nel Cuore' su Canale 5, che ha conquistato 2.543.000 spettatori e il 14.9% di share. Terzo piazzamento per 'Le Iene' . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ascolti - ottobre

Ascolti TV 1 Ottobre 2025: i dati Auditel della prima serata

Ascolti tv mercoledì 1 ottobre: La ragazza del mare, Io canto family, San Andreas

Ascolti tv dell’1 ottobre 2025, Stefano De Martino accorcia le distanze da Gerry Scotti?

ascolti tv 12 ottobreAscolti tv ieri (12 ottobre): colpo Veronica Gentili, Scotti tiene a distanza De Martino, Fazio si conferma - Balene chiude bene al 20,2% di share e vince in prima serata, La Notte nel Cuore 14,9%, Affari Tuoi non può nulla contro La Ruota: tutti i numeri e dati Auditel ... Secondo libero.it

ascolti tv 12 ottobreAscolti tv domenica 12 ottobre: chi ha vinto tra Balene e La notte nel cuore, ancora scontro tra Scotti e De Martino - I dati Auditel di domenica 12 ottobre che vedono Rai1 sfidare con la fiction Balene la soap proposta da Canale5, La notte nel cuore ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv 12 Ottobre