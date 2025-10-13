Ascolti tv 12 ottobre ‘La Ruota’ al 25.8% e ‘Affari Tuoi’ al 24.4%

(Adnkronos) – La fiction 'Balene – Amiche per Sempre', trasmessa ieri su Rai1, è stato il programma più visto del prime time, con 3.147.000 spettatori e il 20.2% di share. Al secondo posto 'La Notte nel Cuore' su Canale 5, che ha conquistato 2.543.000 spettatori e il 14.9% di share. Terzo piazzamento per 'Le Iene' . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

