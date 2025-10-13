Arturo Brachetti compie 68 anni Il trasformismo la timidezza e la vita privata | Ho avuto relazioni da entrambe le parti Figli? Ho quelli che mi sono scelto

Arturo Brachetti spegne 68 candeline. Dai primi esordi in giro per il mondo agli show televisivi che lo hanno reso celebre al grande pubblico, fino ai trionfi teatrali che ne hanno fatto. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Arturo Brachetti compie 68 anni. Il trasformismo, la timidezza e la vita privata: «Ho avuto relazioni da entrambe le parti. Figli? Ho quelli che mi sono scelto»

In questa notizia si parla di: arturo - brachetti

Arturo Brachetti nello spettacolo “Solo – The legend of quick change”

Buon compleanno Arturo Brachetti, Marco Travaglio…

Da ieri, giovedì 9 ottobre 2025 sono disponibili sul circuito Vivaticket i biglietti per “SOLO”, il one man show di Arturo Brachetti che tornerà in tournée nei principali teatri italiani, partendo dal Teatro Municipale di Casale Monferrato con due date: Martedì 9 e mer - facebook.com Vai su Facebook

Un viaggio appassionato e sorprendente ideato da una coppia di eccezione, Giovanni Storti e Stefano Mancuso, con la regia di Arturo Brachetti - X Vai su X

Arturo Brachetti compie 68 anni. Il trasformismo, la timidezza e la vita privata: «Ho avuto relazioni da entrambe le parti. Figli? Ho quelli che mi sono scelto» - Dai primi esordi in giro per il mondo agli show televisivi che lo hanno reso celebre al grande pubblico, fino ai trionfi teatrali che ne hanno ... Si legge su leggo.it

Arturo Brachetti porta a Cuneo "Tadaà": il varietà italiano raccontato al futuro - Bauli, oggetti di scena, un pianoforte e un grande schermo fanno da cornice a Tadaà, dove Arturo Brachetti conduce il pubblico in 90 minuti di storia e racconto, accompagnato dalla musica che dialoga ... Lo riporta cuneocronaca.it