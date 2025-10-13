Artrite reumatoide lupus e non solo | quanto pesano sulla donna le malattie reumatologiche

Cos’hanno in comune l’attrice e popstar Selena Gomez, che ha più volte raccontato la sua convivenza con il lupus eritematoso sistemico, Lady Gaga, costretta a cancellare alcuni concerti per la fibromialgia, Dan Reynolds, frontman degli Imagine Dragons, bloccato dalla spondilite anchilosante, o l’attrice Kathleen Turner che soffre di artrite reumatoide? Tutti questi personaggi fanno i contri con una malattia reumatologica. E, come si vede, le donne sono più spesso chiamata in causa. Di cosa parliamo? Il 12 ottobre si è celebrata la Giornata Mondiale delle Malattie Reumatologiche, che colpiscono fino a 6 milioni e mezzo di persona nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Dilei.it

