Artrite reumatoide lupus e non solo | quanto pesano sulla donna le malattie reumatologiche
Cos’hanno in comune l’attrice e popstar Selena Gomez, che ha più volte raccontato la sua convivenza con il lupus eritematoso sistemico, Lady Gaga, costretta a cancellare alcuni concerti per la fibromialgia, Dan Reynolds, frontman degli Imagine Dragons, bloccato dalla spondilite anchilosante, o l’attrice Kathleen Turner che soffre di artrite reumatoide? Tutti questi personaggi fanno i contri con una malattia reumatologica. E, come si vede, le donne sono più spesso chiamata in causa. Di cosa parliamo? Il 12 ottobre si è celebrata la Giornata Mondiale delle Malattie Reumatologiche, che colpiscono fino a 6 milioni e mezzo di persona nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Dilei.it
Artrite reumatoide, Lupus e non solo: perché il fumo fa male alla donna con malattie reumatologiche
Artrite reumatoide: attenzione ai cibi che aumentano l'infiammazione
Artrite reumatoide, lupus e non solo: quanto pesano sulla donna le malattie reumatologiche - adulte: gli stili di vita che diminuiscono i rischi e le cure disponibili. Scrive dilei.it
IL SOLE 24 ORE * SALUTE: «MALATTIE REUMATOLOGICHE: IL FUMO AUMENTA IL RISCHIO DEL 35%, PESANO ANCHE INQUINAMENTO E OBESITÀ» - «Chi fuma ha un rischio di sviluppare l'artrite reumatoide che è del 35% superiore rispetto a chi non fuma, mentre per il lupus il rischio sale addirittura ... Da agenziagiornalisticaopinione.it