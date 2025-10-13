Artrite e artrosi sintomi comuni ma cause e cure diverse

MILANO (ITALPRESS) – Artrite e artrosi sono tra le più diffuse malattie articolari: due condizioni che condividono alcuni sintomi ma differiscono per causa, evoluzione e trattamento. Con il termine artrite si intende un gruppo di malattie infiammatorie delle articolazioni: può avere origine autoimmune, infettiva o essere legata ad altre malattie sistemiche. Una delle forme più studiate è l’artrite reumatoide, che si manifesta con infiammazione persistente, dolore e gonfiore e può colpire più articolazioni in modo simmetrico: in Italia si stima che l’artrite reumatoide colpisca circa 400mila persone. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

