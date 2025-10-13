L’associazione, coinvolgendo 20 imprese lombarde, ha presentato il turismo esperienziale come nuova frontiera per valorizzare il patrimonio regionale. Proiettato un docu-film di eccellenze, dal laboratorio dell’Amaro Rubino nel Varesotto, premiato con la Medaglia d’Oro agli USA Spirits 2023 – al Birrificio Riversa nel Bresciano, “miglior birrificio d’Italia” 2024 Si è conclusa con successo la partecipazione di CNA Turismo e Commercio Lombardia al TTG Travel Experience 2025, dove l’associazione ha presentato il progetto “Gusta e vivi l’autenticità di un territorio che unisce: la Lombardia”, un’iniziativa dedicata al turismo esperienziale e al ruolo delle imprese artigiane nella valorizzazione dei territori. 🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - Artigianato, gusto e territori: il Made in Lombardia conquista il TTG 2025