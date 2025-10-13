Arti marziali i campioni di Forlì brillano allo stadio Maradona | tre atleti premiati con le Medaglie d’oro Libertas 2025

Forlitoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quella di sabato è stata una giornata di gloria per la scuola di arti marziali di Forlì. Allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, la prestigiosa Cerimonia delle Medaglie d’oro Libertas ha riconosciuto gli importanti risultati ottenuti dai giovani atleti agonisti durante l’anno sportivo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: arti - marziali

Quentin Tarantino considera questa star delle arti marziali il miglior attore del genere

Film di arti marziali del 1967: il capolavoro con voto perfetto che ha ispirato jet li e donnie yen

Tekken 8 dlc: come preservare le tradizioni delle arti marziali tra polemiche

Cerca Video su questo argomento: Arti Marziali Campioni Forl236