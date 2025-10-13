Arte vende 25 appartamenti | si parte da 30mila euro come comprarli

Genovatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arte ha messo in vendita 25 appartamenti in tutta Genova e, come base d'asta, si parte (per alcuni) da poco più di 30mila euro. Di seguito l'elenco degli immobili, sparsi in varie zone della città e i dettagli per provare ad acquistarli tramite asta. Vi porto a comprare casa: i prezzi quartiere. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: arte - vende

arte vende 25 appartamentiArte vende 25 appartamenti: si parte da 30mila euro, come comprarli - Arte ha messo in vendita 25 appartamenti in tutta Genova e, come base d'asta, si parte (per alcuni) da poco più di 30mila euro. Segnala genovatoday.it

Arte Genova vende all’asta altri 25 appartamenti in tutta la città, si parte da 40mila euro - Al via il nuovo bando riservato a chi possiede i requisiti per i contributi dell'edilizia agevolata, offerte entro il 24 ottobre. Si legge su genova24.it

Cerca Video su questo argomento: Arte Vende 25 Appartamenti