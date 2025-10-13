Il mestiere e la passione, l’artigianato e il futuro delle tradizioni, l’integrazione e l’aggregazione sociale. E’ un mix di buone idee e valorizzazione che caratterizza il laboratorio di arte presepiale per ragazzi, promosso dall’associazione Progetto Itaca e che sarà presentato mercoledì 15 ottobre alle ore 11,30 in Piazzetta San Gaetano, 322 a Napoli. Alla conferenza . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - Arte presepiale: nasce un laboratorio per ragazzi nella bottega di Ferrigno