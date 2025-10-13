Arrivano proposte indecenti per Pio Esposito Marotta lo blinda | pronto il rinnovo con aumento

Francesco Pio Esposito non è più una promessa, ma una splendida realtà. In pochi mesi ha conquistato l’Inter, la Nazionale e gli addetti ai lavori. Prima il gol contro il Cagliari, poi la rete con la maglia azzurra: due segnali forti, due conferme del talento cristallino di un ragazzo che ha tutto per diventare il centravanti del futuro. A soli 19 anni, Esposito è già un capitale tecnico e finanziario per il club nerazzurro. Cristian Chivu lo ha inserito gradualmente nei meccanismi offensivi dell’Inter, permettendogli di esprimere il suo gioco fatto di potenza, tecnica e intelligenza tattica. Un profilo moderno, capace di attaccare la profondità ma anche di dialogare con i compagni. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it