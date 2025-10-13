Arrivano nuove foto dal set di Spider-Man | Brand New Day che mostrano Michael Mando

Tom Holland non è l’unico a tornare per Spider-Man: Brand New Day. Il prossimo film vedrà la partecipazione di diversi volti noti, tra cui il Punitore di Jon Bernthal e l’Hulk di Mark Ruffalo. Anche un classico membro della schiera di nemici di Spider-Man tornerà. Michael Mando ha interpretato per la prima volta Mac Gargan, alias Scorpion, in Spider-Man: Homecoming del 2017. Sebbene la scena post-credits di quel film sembrasse suggerire un ruolo per il personaggio in un sequel, sono passati anni dall’ultima volta che i fan hanno visto Gargan nell’MCU. Le cose sono destinate a cambiare in Brand New Day, e ora possiamo dare una prima occhiata a Mando sul set. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

