Tom Holland non è l'unico a tornare per Spider-Man: Brand New Day. Il prossimo film vedrà la partecipazione di diversi volti noti, tra cui il Punitore di Jon Bernthal e l'Hulk di Mark Ruffalo. Anche un classico membro della schiera di nemici di Spider-Man tornerà. Michael Mando ha interpretato per la prima volta Mac Gargan, alias Scorpion, in Spider-Man: Homecoming del 2017. Sebbene la scena post-credits di quel film sembrasse suggerire un ruolo per il personaggio in un sequel, sono passati anni dall'ultima volta che i fan hanno visto Gargan nell'MCU. Le cose sono destinate a cambiare in Brand New Day, e ora possiamo dare una prima occhiata a Mando sul set.

© Metropolitanmagazine.it - Arrivano nuove foto dal set di Spider-Man: Brand New Day che mostrano Michael Mando