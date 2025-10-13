Arriva venerdì 17 ecco perché porta sfortuna
Arriva venerdì 17, per la precisione venerdì 17 ottobre, e in Italia si corre a toccare ferro, a fare le corna. Insomma, tutti i riti del caso, ortodossi o meno che siano. Esiste persino una fobia dedicata all'eventeo: si chiama l'eptacaidecafobia, la paura del numero 17. Dunque, specialmente da. 🔗 Leggi su Quicomo.it
In questa notizia si parla di: arriva - venerd
Venerdì 24 ottobre arriva la serata dedicata ai ramen, ciotole fumanti, sapori intensi e noodles da tirare su con le bacchette come negli anime giapponesi Dal Sea Curry Ramen piccante al comfort del New Tokyo Ramen… una serata che sembra uscita da u - facebook.com Vai su Facebook