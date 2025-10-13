Arriva l' Enciclopedia del Mostro di Firenze

Arriva in edicola l’Enciclopedia sul mostro di Firenze, la più incredibile vicenda giudiziaria italiana che ha ispirato la serie Netflix Il Mostro di Stefano Sollima, con Marco Bullitta, Valentino Mannias e Francesca Olia, in onda in questi giorni. «È la storia criminale più complessa ed enigmatica della storia - dice al Giornale Rino Casazza, che ha curato il volume edito da Teaser Lab su licenza Algama, in edicola a 9,90 - gli otto duplici omicidi del Mostro di Firenze (ma sarebbe meglio dire “dei Mostri”) presentano una miniera di interrogativi irrisolti e tante possibili risposte». Sappiamo che dal 1968 al 1985 sono state barbaramente ammazzate otto coppiette appartate in auto, in luoghi solitari, nella loro intimità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

