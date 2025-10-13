Arriva l’app che aiuta gli anziani a difendersi da truffe online e hacker e non solo a loro

Screenworld.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel panorama della cybersicurezza, esiste una frattura evidente. Mentre le aziende possono contare su soluzioni sempre più sofisticate, gli utenti comuni sono lasciati sostanzialmente soli. E tra questi, gli anziani rappresentano forse la categoria più vulnerabile. Una generazione che non è cresciuta con internet e gli smartphone, spesso bersaglio privilegiato di truffatori sempre più tecnologicamente avanzati. È proprio da questa consapevolezza che nasce ZoraSafe, una startup fondata dalle sorelle Catherine Karow e Ellie King Karow, che si prepara a debuttare sul palco di TechCrunch Disrupt 2025 come parte dello Startup Battlefield. 🔗 Leggi su Screenworld.it

arriva l8217app che aiuta gli anziani a difendersi da truffe online e hacker e non solo a loro

© Screenworld.it - Arriva l’app che aiuta gli anziani a difendersi da truffe online e hacker (e non solo a loro)

In questa notizia si parla di: arriva - aiuta

Bonus elettrodomestici 2025, quando arriva davvero. Applia Italia: “Alleggerisce le bollette e aiuta le imprese”

Dalla Puglia arriva LLaMantino, così l’intelligenza artificiale aiuta a difendere la lingua italiana: «Lo addestriamo con la Treccani»

Facebook Dating, arriva l’assistente IA che aiuta a trovare l’amore

Alzheimer, arriva Teo: il robot che aiuta memoria e caregiver - Parte Daisi&Ron, progetto che integra Ai, robotica e realtà virtuale per monitorare e stimolare le funzioni cognitive degli anziani ... Secondo ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Arriva L8217app Aiuta Anziani