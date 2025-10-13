Arriva l’app che aiuta gli anziani a difendersi da truffe online e hacker e non solo a loro
Nel panorama della cybersicurezza, esiste una frattura evidente. Mentre le aziende possono contare su soluzioni sempre più sofisticate, gli utenti comuni sono lasciati sostanzialmente soli. E tra questi, gli anziani rappresentano forse la categoria più vulnerabile. Una generazione che non è cresciuta con internet e gli smartphone, spesso bersaglio privilegiato di truffatori sempre più tecnologicamente avanzati. È proprio da questa consapevolezza che nasce ZoraSafe, una startup fondata dalle sorelle Catherine Karow e Ellie King Karow, che si prepara a debuttare sul palco di TechCrunch Disrupt 2025 come parte dello Startup Battlefield. 🔗 Leggi su Screenworld.it
In questa notizia si parla di: arriva - aiuta
Bonus elettrodomestici 2025, quando arriva davvero. Applia Italia: “Alleggerisce le bollette e aiuta le imprese”
Dalla Puglia arriva LLaMantino, così l’intelligenza artificiale aiuta a difendere la lingua italiana: «Lo addestriamo con la Treccani»
Facebook Dating, arriva l’assistente IA che aiuta a trovare l’amore
NOVITÀ IN NEGOZIO Da Amici Pet arriva la linea Nature’s Protection @naturesprotectionitalia Superior Care Red Coat, pensata apposta per i cani dal mantello rosso . Con il complesso esclusivo RCE – Red Coat Enhancer, questo alimento aiuta a es - facebook.com Vai su Facebook
Alzheimer, arriva Teo: il robot che aiuta memoria e caregiver - Parte Daisi&Ron, progetto che integra Ai, robotica e realtà virtuale per monitorare e stimolare le funzioni cognitive degli anziani ... Secondo ilsole24ore.com