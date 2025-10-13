Arriva l’app che aiuta gli anziani a difendersi da truffe online e hacker e non solo a loro

Nel panorama della cybersicurezza, esiste una frattura evidente. Mentre le aziende possono contare su soluzioni sempre più sofisticate, gli utenti comuni sono lasciati sostanzialmente soli. E tra questi, gli anziani rappresentano forse la categoria più vulnerabile. Una generazione che non è cresciuta con internet e gli smartphone, spesso bersaglio privilegiato di truffatori sempre più tecnologicamente avanzati. È proprio da questa consapevolezza che nasce ZoraSafe, una startup fondata dalle sorelle Catherine Karow e Ellie King Karow, che si prepara a debuttare sul palco di TechCrunch Disrupt 2025 come parte dello Startup Battlefield. 🔗 Leggi su Screenworld.it

