Arriva la pioggia nel casertano ma il weekend sarà salvo
Dopo un inizio settimana dal sapore quasi estivo, il tempo in provincia di Caserta è destinato a cambiare. A dirlo è il meteorologo Carlo Migliore di 3bmeteo.com, secondo cui “un sistema di bassa pressione in evoluzione sul Mediterraneo occidentale raggiungerà la Campania entro metà settimana”. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: arriva - pioggia
Pioggia di droni e missili su Kiev e Leopoli. E arriva il ministro francese
Quando arriva il ciclone atlantico che spazza via il caldo e porta grandine e pioggia: le previsioni di Giuliacci
“Quanti figli hai? Ti diamo 480 euro per ognuno: paga lo Stato”: ufficiale, Meloni conferma, arriva il BONUS FIGLI, ad Agosto pioggia di soldi sul tuo conto
Meteo: Nuova Settimana, arriva un Ciclone carico di Pioggia, le zone a rischio Vai su Facebook
Dopo la pioggia arriva sempre il sole. #FinoAllaFine #Cabal #Juventus - X Vai su X
Weekend tra piogge e schiarite per tutta Italia, poi arriva il freddo dalla Russia - Piogge e schiarite caratterizzeranno questo fine settimana, con temperature di circa tre gradi sotto la media, per poi calare ulteriormente ad ... Segnala ilfattoquotidiano.it
Estate piena nel weekend poi arriva l'autunno con forti temporali - Ultimo weekend d’Estate 2025 con sole e tanto caldo, l'Autunno è infatti alle porte. Da adnkronos.com