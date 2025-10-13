Arriva in Italia il primo spray nasale di adrenalina per evitare lo choc anafilattico svolta epocale per chi soffre di allergie | ecco come funziona
La gestione delle reazioni allergiche più gravi è vicinissima a una svolta epocale. Specialmente per chi ha la fobia degli aghi e teme anche solo l’idea di utilizzare l’autoiniettore contenete adrenalina, farmaco salva-vita. A partire dai primi mesi del 2026 chi soffre di anafilassi potrà infatti contare su un alleato piccolo, maneggevole e, soprattutto, senza ago. Si tratta di uno spray nasale a base di adrenalina, un dispositivo che promette di affiancare l’iniezione intramuscolo garantendo la stessa efficacia, ma con una tempestività d’intervento nettamente superiore. Lo spray, approvato ad agosto 2024 dalla Food and Drug Amministration (FDA) e dall’ Agenzia Europea del Farmaco (EMA ), e già in commercio in Germania, ha ora raggiunto le ultime fasi di valutazione da parte dell’AIFA e si attende il suo arrivo nel nostro paese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
