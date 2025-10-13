Arriva in Italia il nuovo LG StandbyME 2 il display smart a batteria che porti ovunque

Dday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova versione del display smart di LG combina le caratteristiche degli originali StandbyME e StandbyME Go: si può staccare dal piedistallo a rotelle e trasformarlo in un vero schermo portatile. Per il lancio, la Cover Folio che si trasforma anche in una base di appoggio e la tracolla sono in omaggio. 🔗 Leggi su Dday.it

