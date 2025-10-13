Arriva da Israele il salvagente per Carlo De Benedetti con i milioni che compensano i guai degli investimenti editoriali e finanziari

Arriva da Israele dopo alcuni anni non facilissimi una buona notizia e anche qualche bel guadagno per Carlo De Benedetti, che non sembrava più avere il tocco magico nei suoi investimenti. È riuscita infatti la scommessa di avere investito qualche anno fa nella Sonivie Ltd, una società medicale di Rehovot, non distante dalla capitale israeliana Tel Aviv. La holding di partecipazioni dell’ingegnere aveva preso una partecipazione di minoranza, del 10,97% nella Twh Hypertension srl, che ha poi investito nella Sonivie aumentando la sua quota a tappe. L’investimento ha fatto penare De Benedetti per qualche anno, e la società anche nel 2024 ha perso 66 mila euro. 🔗 Leggi su Open.online