Arriva a Parma in aereo dalla Moldavia ma è ricercato per omicidio | arrestato latitante 32enne

Parmatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia di Stato di Parma ha tratto in arresto un cittadino moldavo 32enne destinatario di un mandato di arresto internazionale per omicidio.Nella giornata di sabato i poliziotti in servizio presso lo Scalo Aereo “G verdi di Parma”, durante il controllo preventivo effettuato sulla lista. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

