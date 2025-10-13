Arriva a Parma in aereo dalla Moldavia ma è ricercato per omicidio | arrestato latitante 32enne
La Polizia di Stato di Parma ha tratto in arresto un cittadino moldavo 32enne destinatario di un mandato di arresto internazionale per omicidio.Nella giornata di sabato i poliziotti in servizio presso lo Scalo Aereo “G verdi di Parma”, durante il controllo preventivo effettuato sulla lista. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: arriva - parma
Caldo, nella settimana di Ferragosto a Parma si arriva a 39 gradi
Juventus-Parma: arriva la decisione del giudice sportivo sulla squalifica di Cambiaso
La tv polacca arriva a Parma: tour tra botteghe storiche e monumenti
Il Kia Roadshow arriva a Parma! Siamo entusiasti di invitarti a un evento speciale per vivere il mondo Kia. Ti aspettiamo il 16 e 17 ottobre presso La Galleria di Parma Dalle 10:00 alle 19:00 Scopri tutte le novità della gamma Kia: sarà possibile anche f Vai su Facebook
Unipr4Life: a #unipr arriva la Bio Bag Unipr, selezione di frutta e verdura dai produttori di MercaTiAmo Parma, su prenotazione per studentesse, studenti e personale. Progetto di ONFOODS in collaborazione con Parma Sostenibile, IoMangioLocale e Ateneo - X Vai su X