Arrestato uno spacciatore in piazza Maiorana | i clienti ordinavano le dosi su una linea dedicata
Uno spacciatore catanese di 58 anni offriva ai suoi clienti la possibilità di ordinare le dosi di droga su chat online, scegliendo di volta in volta il luogo per la consegna. Ma gli agenti delle volanti della questura di Catania lo hanno arrestato durante un controllo notturno, dopo averlo notato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
