Arrestato con 200 chili di cocaina e 30mila euro in contanti
Una vera e propria “centrale della droga” nel cuore di Roma. Nel pomeriggio di giovedì 9 ottobre 2025, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Roma hanno arrestato un 23enne di origini albanesi, trovato in possesso di 200 chili di cocaina suddivisi in 191 panetti. 🔗 Leggi su Today.it
Pusher arrestato a Roma: aveva in casa 200 chili di cocaina e una pistola - La scoperta dei Carabinieri nell'abitazione di un 22enne, la droga suddivisa in 191 panetti di varie tipologie: valore di 16 milioni di euro ... Secondo rainews.it
Sequestrati a Roma 200 kg di cocaina, valore 16 mln di euro - Duecento chili di cocaina, che avrebbero portato nelle casse della criminalità organizzata romana una somma che si aggira attorno a 16 milioni di euro, sono stati sequestrati nella capitale a un 23enn ... Si legge su ansa.it