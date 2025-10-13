Arrestato con 200 chili di cocaina e 30mila euro in contanti

Una vera e propria “centrale della droga” nel cuore di Roma. Nel pomeriggio di giovedì 9 ottobre 2025, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Roma hanno arrestato un 23enne di origini albanesi, trovato in possesso di 200 chili di cocaina suddivisi in 191 panetti. 🔗 Leggi su Today.it

