Arrestato a Brescia un 29enne brasiliano ricercato per violenza sessuale su minori
Brescia, 13 ottobre 2025 – Era accusato di violenza sessuale su minori. Per questo motivo un 29enne cittadino brasiliano è stato arrestato dalla Squadra Mobile della Questura di Brescia, con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo e del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia del Ministero dell’Interno, in esecuzione di una “Red Notice” diffusa dall’ Interpol a seguito di un mandato d’arresto internazionale. I fatti. I fatti risalgono al 2015 e al 2016. Subito dopo l’uomo è fuggito in Italia. Il malvivente è stato trovato in un appartamento del centro di Brescia e, dopo le formalità di rito, effettuate in Questura, è stato condotto nella Casa Circondariale “Nerio Fischione” in attesa di essere consegnato alle autorità del Brasile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
