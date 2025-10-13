Arrestato a Benevento un 33enne catanese condannato per associazione mafiosa
Tempo di lettura: < 1 minuto Nella giornata di sabato 11 ottobre, intorno alle ore 15:00, i militari del N.O.R. della Compagnia Carabinieri di Benevento, a seguito di mirate attività d’indagine e in stretta collaborazione con i colleghi del N.O.R. della Compagnia di Taormina (ME), hanno rintracciato e tratto in arresto un 33enne catanese pregiudicato, destinatario di ordinanza di esecuzione per la carcerazione emessa dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania. L’uomo, riconosciuto definitivamente colpevole dei reati di associazione di tipo mafioso e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, commessi nella provincia di Catania fino al settembre 2018, dovrà scontare una pena di 6 anni, 8 mesi e 20 giorni di reclusione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: arrestato - benevento
Controlli antidroga a Benevento: arrestato un 34enne
Benevento, aggredisce moglie e figli con un bastone e due asce: arrestato 54enne, salvata la famiglia
Lite e accoltellamento a Benevento: arrestato 56enne
Va in questura e si presenta con un falso nome per asilo politico: arrestato #Benevento - facebook.com Vai su Facebook
Benevento, violenta la sua ex sotto la minaccia di una pistola, arrestato - X Vai su X
Accoltella l’ex 24enne in casa, 33enne arrestato: l’avrebbe colpita fino a rompere la lama - Un 33enne è stato arrestato nella mattinata di ieri, martedì 9 settembre, dai carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio (in provincia di Varese) con l'accusa di tentato omicidio. Come scrive fanpage.it
Castellanza, entra in casa dell’ex convivente e la colpisce fino a rompere il coltello: arrestato 33enne - Castellanza (Varese), 10 settembre 2025 – Violento litigio tra due fidanzati ventenni, mercoledì 9 settembre verso le 12: lui la accoltella alla schiena e viene arrestato per tentato omicidio. Scrive ilgiorno.it