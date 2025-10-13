Arrestata in Versilia latitante tedesca | è accusata di omicidio e sequestro di persona

Firenzepost.it | 13 ott 2025

Una pattuglia di militari ha riconosciuto la donna, e ha proceduto all'identificazione, confermandone l'identità L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

