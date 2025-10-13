Armonie di rinascita
Basilica Santuario Madonna di Campagna – Verona. Domenica 19 ottobre 2025 – ore 16. Un evento speciale con protagonista l’organo “F.lli Ruffati” (1987) della Basilica. Durante l’incontro verranno illustrati alcuni aspetti solitamente nascosti dello strumento: immagini proiettate su maxischermo. 🔗 Leggi su Veronasera.it
In questa notizia si parla di: armonie - rinascita
A Palermo, città di contrasti e di armonie, le stratificazioni architettoniche diventano ispirazione di rinascita. Un impulso visionario che la rende luogo ideale dove mettere in scena la presentazione al pubblico di Nuova Audi Q3 e la première italiana di Nuova A - facebook.com Vai su Facebook
’Armonie della Sera’: si alza il sipario - International Concert Series", organizzata dall’associazione Marche Musica sotto la direzione artistica di Marco Sollini. Come scrive ilrestodelcarlino.it