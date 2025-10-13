Armando Aristarco lo chef del Caruso protagonista su Rai 1 con Luca Sardella

Da venerdì 17 Ottobre, ogni venerdì, per 6 puntate, Armando Aristarco, Executive Chef del Caruso, a Belmond Hotel Amalfi Coast, ospite su Rai 1 alla Volta Buona nella rubrica di consigli green e gastronomia di Luca Sardella. di Emilia Filocamo Tutte le storie meritano di essere raccontate: quelle a lieto fine, quelle in cui il lieto fine è un po’ più complesso da raggiungere e non esattamente scontato, quelle in cui il percorso somiglia ad una salita che si inerpica fino a togliere il fiato. Tutte le storie hanno diritto a questo: ogni storia è fatta di volti, di lotte, di sacrifici, di successi, di ricordi, di conquiste, di notti insonni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

