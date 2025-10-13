arisa torna con il singolo nuvole una ballad emotiva e universale

Arisa torna con Nuvole, una ballata intensa sulla fragilità che diventa forza, un inno universale alla rinascita. Anticipato live in alcuni concerti estivi, esce il 17 ottobre Nuvole, il nuovo singolo di Arisa che segue Canta ancora, brano scritto da lei e colonna sonora del film campione di incassi Il ragazzo dai pantaloni rosa di Margherita Ferri con cui ha vinto il? Nastro d’Argento 2025 per la Migliore Canzone Originale. Nuvole arriva dopo un anno di riconoscimenti in Italia, ma anche all’estero come il Filming Italy Los Angeles Best Original Song Award ricevuto a Los Angeles sempre per Canta ancora e concerti in America e in Giappone, oltre ad essere stata scelta una sua fotografia tra i volti protagonisti di? Faces, la mostra fotografica all’aperto firmata ArtIcon esposta ad Arles (Francia). 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

