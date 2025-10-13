Arie di Roma Live la lirica incontra i quartieri di Roma

Romatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma porta la grande tradizione lirica nei luoghi della vita quotidiana. Nasce così “Arie di Roma Live”, un progetto culturale multidisciplinare che vuole rendere la lirica accessibile, gratuita e immersiva, con eventi gratuiti nel Municipio VI di Roma Capitale.L’iniziativa, verrà presentata. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: arie - roma

’The Opera: arie per un’eclissi’: dalla lirica al pop - Arie per un’eclissi’, di Davide Livermore e Paolo Gep... ilrestodelcarlino.it scrive

Lirica in periferia, a Roma dal 25 maggio torna OperaCamion - Un palcoscenico che si apre alle piazze, ai cortili, agli incroci, dove un'umanità variegata e, speriamo, incuriosita, ... Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Arie Roma Live Lirica