Argentina | osservatori colpiti da sviluppo femminile in Cina

Gli osservatori argentini hanno lodato i progressi compiuti dalla Cina nello sviluppo delle donne negli ultimi 30 anni e il suo contributo alla parita’ di genere a livello globale. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma660975166097512025-10-13argentina-osservatori-colpiti-da-sviluppo-femminile-in-cina Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Argentina: osservatori colpiti da sviluppo femminile in Cina

In questa notizia si parla di: argentina - osservatori

ANNUNCIO Siamo lieti di presentare il primo convegno del MOHRE (Medical Observatory on Harm REduction) in Argentina! 4 novembre 2025 El Emperador, Buenos Aires ? Dalle 9:30 alle 17:30 Un'intera giornata dedicata alla riduzione del - facebook.com Vai su Facebook

Argentina: Osservatorio Odsa-Uca, “quasi un cittadino di Buenos Aires su tre in disagio psicologico, tra le famiglie povere si supera il 50%, forte impatto delle dipendenze” - Uca), su incarico del Ministero dello Sviluppo umano e dell’habitat, ha misurato il malessere psicologico dei cittadini di Buenos Aires, facendo emerg ... Si legge su agensir.it