Arezzo il Questore sospende per 15 giorni la licenza di un locale del centro dopo una rissa
Il Questore di Arezzo ha disposto, a partire da oggi, la sospensione per quindici giorni della licenza di somministrazione di alimenti e bevande di un esercizio pubblico situato nel centro cittadino, ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS). Il provvedimento è scaturito a seguito di una violenta rissa avvenuta nei pressi del locale alcuni giorni fa. A motivare ulteriormente la misura, anche gli esiti di diversi controlli effettuati dal Reparto Volanti della Questura, dai quali è emerso che il locale rappresentava un abituale punto di ritrovo per persone pregiudicate o considerate pericolose. 🔗 Leggi su Lortica.it
In questa notizia si parla di: arezzo - questore
Il questore Di Lorenzo saluta Arezzo: "Ho ricevuto affetto e grande considerazione"
Il Prefetto di Arezzo, Clemente Di Nuzzo, ha ricevuto il dott. Cristiano Tatarelli, nuovo Questore della provincia
VIDEO | Ecco il nuovo questore di Arezzo: "500 telecamere con intelligenza artificiale"
Sospesa dal Questore per quindici giorni l’attività di una sala scommesse Sospensione per quindici giorni della licenza per un’attività di una sala scommesse, regolarmente autorizzata. La decisione del Questore di Arezzo. Il provvedimento è stato adotta - facebook.com Vai su Facebook
Scoppia la rissa, sospesa dal Questore per 15 giorni l’attività di locale del centro - Arezzo, 13 ottobre 2025 – Sospesa dal Questore per quindici giorni, ai sensi dell’articolo 100 t. Come scrive lanazione.it