arezzo club il risultato della 1^ giornata di serie b

Arezzo, 13 ottobre 2025 – Serie B – Girone E Prima giornata di campionato Club Arezzo – Pallavolo Pontedera 0-3 (21-25; 19-25; 19-25) Esordio in Serie B per il Club Arezzo, che davanti a un Palazzetto Maccagnolo tutto esaurito ha coinvolto con determinazione la più esperta formazione deldera, cedendo con il punteggio di 0-3 (21-25; 19-25; Nonostante la sconfitta, la squadra amaranto ha mostrato buoni spunti e momenti di gioco convincenti, lasciando intravedere un potenziale importante in vista delle prossime giornate. Gli ospiti, forti di maggiore esperienza nella categoria, hanno saputo gestire con lucidità i momenti chiave di ogni set, commettendo meno errori e capitalizzando le occasioni nei finali di parziale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

