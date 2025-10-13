Arezzo arriva l' ultima sezione Spoglio concluso | Giani al 50,74

Arezzonotizie.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dato ufficiale del comune di Arezzo è arrivato. Lo spoglio è definitivamente concluso in provincia.  Giani vince con il 50,74 per cento dei voti, Tomasi il 46,71 e Bundu 2,56.Così hanno votato ad Arezzo . 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Arriva ad Arezzo “Confartigianato Run” - Giovedì 11 settembre il Prato e il centro storico si accendono di sport e partecipazione con l’evento ideato da Confartigianato e Podistica Arezzo Arezzo, 4 settembre 2025 – Giovedì 11 settembre 2025 ... lanazione.it scrive

Arezzo, per il centrocampo arriva un figlio d'arte: tesserato Francesco Perrotta - È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che l'Arezzo "comunica di aver tesserato il calciatore Francesco Perrotta, centrocampista classe 2004, svincolato dopo l’ultima ... Come scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Arezzo Arriva Ultima Sezione