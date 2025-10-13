Area fitness nel parco dei Portici | Anticipa la Casa della Comunità
Una nuova area fitness all’aperto nell’area dei Portici, più precisamente nel parco di piazza Orsi Mangelli, alle porte del centro storico e in un’area da molti considerata degradata: si tratta di un’iniziativa dell’ Ausl e del Comune di Forlì che viene inaugurata domani alle 14. Una "palestra all’aperto", "gratuita e accessibile a tutti, pensata per promuovere benessere e socialità", scrive l’Ausl: gli attrezzi ginnici saranno disposti appunto nell’area verde, a pochi passi da quello che oggi è ancora un cantiere e domani sarà l’attesa Casa della Comunità, la cui costruzione sta proseguendo all’incrocio tra via Vespucci e via Colombo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: area - fitness
Benevento, inaugurata l’area fitness in via Aldo Moro
X Municipio, inaugurata nuova area fitness a Malafede
Si rompe una fognatura vicino all'area fitness: puzza, disagi e pronto intervento
Benevento intitola l’area fitness di viale Aldo Moro a Francesco De Nigris, bandiera del Rugby Benevento Credits: NTR24.tv - facebook.com Vai su Facebook
| Ferrero ha chiesto di lasciare la presidenza Juventus. Scanavino confermato out. Con Comolli ad occuparsi di business e area sport e Chiellini impegnato nella politica sportiva, il nuovo Presidente avrà comunque spazio limitato (rappresentanza, CdA). @t - X Vai su X
Area fitness nel parco dei Portici: "Anticipa la Casa della Comunità" - Idea di Ausl e Comune (finanziata dalla Regione): attrezzi ginnici all’aperto, vicini alla futura struttura "E lo spirito sarà lo stesso: un luogo di salute condivisa". Come scrive msn.com
Parco Wojtyla, inaugurata la nuova area fitness - L’iniziativa mira a trasformare gli spazi verdi in luoghi di incontro e attività motoria gratuita e accessibile ... Scrive lanuovariviera.it