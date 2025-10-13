Area fitness nel parco dei Portici | Anticipa la Casa della Comunità

Una nuova area fitness all’aperto nell’area dei Portici, più precisamente nel parco di piazza Orsi Mangelli, alle porte del centro storico e in un’area da molti considerata degradata: si tratta di un’iniziativa dell’ Ausl e del Comune di Forlì che viene inaugurata domani alle 14. Una "palestra all’aperto", "gratuita e accessibile a tutti, pensata per promuovere benessere e socialità", scrive l’Ausl: gli attrezzi ginnici saranno disposti appunto nell’area verde, a pochi passi da quello che oggi è ancora un cantiere e domani sarà l’attesa Casa della Comunità, la cui costruzione sta proseguendo all’incrocio tra via Vespucci e via Colombo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

