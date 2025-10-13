Arce Trekking naturalistico da Fregellae alla riserva del Lago d’Isoletta
Il trekking naturalistico dall’antica città di Fregellae alla Riserva del Lago d’Isoletta si terrà domenica 19 ottobre alle ore 8:30. Un itinerario guidato tra paesaggi acquatici, biodiversità e testimonianze archeologiche, organizzato da Asd Experience & Sport con il patrocinio della Regione. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
