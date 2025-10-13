Applauso e standing ovation per Trump al suo ingresso alla Knesset israeliana – Il video

(Agenzia Vista) Israele, 13 ottobre 2025 Donald Trump è entrato nell'aula della Knesset dove sta per pronunciare un discorso. Un lunghissimo applauso e una standing ovation ha accolto il Presidente americano. White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

