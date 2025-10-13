Appiano Gentile Inter | Bastoni squalificato per Israele L’ex Atalanta rientra in gruppo in anticipo

appiano gentile inter bastoni squalificato per israele l8217ex atalanta rientra in gruppo in anticipo

© Internews24.com - Appiano Gentile Inter: Bastoni squalificato per Israele. L’ex Atalanta rientra in gruppo in anticipo

appiano gentile inter bastoniInter, Bastoni lascia il ritiro dell'Italia e torna ad Appiano - In vista dell'importantissima sfida di campionato che vedrà i nerazzurri affrontare la Roma in trasferta all'Olimpico (gara in programma sabato 18 ottobre alle 20. Riporta calciomercato.com

appiano gentile inter bastoniInter, il nerazzurro torna ad Appiano Gentile: salta l’ultima partita con la Nazionale - Niente partita con la Nazionale per il nerazzurro, che nelle prossime ore farà ritorno ad Appiano in vista dei prossimi impegni con l'Inter. Secondo spaziointer.it

