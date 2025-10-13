Apertura straordinaria torre di San Nicolò speciale Ballarò Buskers | la vista più bella di Palermo
Apertura speciale, in occasione del Ballarò Buskers Festival, che trasformerà l'Albergheria in un palcoscenico circense, con spettacoli di circo contemporaneo, teatro di strada, musica, acrobatica, funambolica, equilibrismo, clownerie e laboratori per bambini, Terradamare organizza l’apertura. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
