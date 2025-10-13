Aperte al Policlinico le prenotazioni per i vaccini contro Covid influenza e virus respiratorio sinciziale
Dal prossimo 20 ottobre l’ambulatorio vaccinale del Policlinico Paolo Giaccone, come per le stagioni passate, offrirà la vaccinazione contro le principali malattie respiratorie stagionali, quali influenza, Covid e virus respiratorio sinciziale (Vrs), a tutto il personale dipendente (sanitario e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: aperte - policlinico
Giornata per il dono del sangue e del plasma: domenica porte aperte al Policlinico
#LavoraconNoi #OperatoreSociosanitario: in #PoliclinicoMi aperte le iscrizioni per la selezione di 10 posti a tempo determinato ? Assunzione per 12 mesi ? Per maggiori info: https://shorturl.at/n2Lf2 SCADENZA: lunedì 20 OTTOBRE #Hiring #Opportuniti - X Vai su X
#LavoraconNoi Operatore Sociosanitario: aperte le iscrizioni per la selezione di 10 posti a tempo determinato ? Assunzione per 12 mesi ? Per maggiori info: https://www.policlinico.mi.it/lavora-con-noi/info/2710 SCADENZA: lunedì 20 OTTOBRE #Hiring # Vai su Facebook
Aperte al Policlinico le prenotazioni per i vaccini contro Covid, influenza e virus respiratorio sinciziale - Dal prossimo 20 ottobre l’ambulatorio vaccinale del Policlinico Paolo Giaccone, come per le stagioni passate, offrirà la vaccinazione contro le principali malattie respiratorie stagionali, quali influ ... Secondo mondopalermo.it
Vaccini: Riccardi aperte le prenotazioni quarta dose per over 60 - "In base alla nota congiunta del ministero della Salute, del Consiglio superiore di sanità, dell'Agenzia italiana del farmaco e dell'Istituto superiore di sanità, la Regione conferma ... Lo riporta ilgazzettino.it