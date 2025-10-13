Aperitivo italiano | crypto arte e bitcoin collectibles
Bitcoiners e collezionisti sono invitati a un APERITIVO ITALIANO presso ART MALL https:www.artmallmilano.com (dalle 17:00 alle 20:00)via Torino 64 MILANO (10 minuti a piedi da Piazza Duomo - Centro città).Ai partecipanti verranno offerti drink e stuzzichini gratuiti* L'occasione per parlare e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: aperitivo - italiano
Negli Stati Uniti c’è un nuovo aperitivo, analcolico e italiano
WEEKEND A CASA MARTINI Un weekend speciale dedicato al mondo del vermouth e alla cultura dell’aperitivo italiano... LINK IN BIO Casa Martini - Martini & Rossi #Torino #GuidaTorino #adv Vai su Facebook
Cocktail Tour. L’arte dell’aperitivo italiano, alla scoperta dei drink dell'estate. Su Sky - Condotto dal volto della mixology italiana nel mondo Patrick Pistolesi, il format propone un tour alla scoperta dei drink dell'estate, in un itinerario tra le tendenze del momento e la rielaborazione ... Come scrive tg24.sky.it
Cocktail tour l'arte dell'aperitivo italiano con Patrick Pistolesi - Nei giorni successivi all’arresto di Diddy, i retroscena emersi sui festini del rapper hanno svelato particolari inquietanti. Scrive deejay.it