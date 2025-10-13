Aosta vince l' alleanza autonomisti-Pd Rocco eletto sindaco per 15 voti

AGI - Raffaele Rocco è il nuovo sindaco di Aosta. Al ballottaggio che si è svolto ieri, domenica 12 ottobre, Rocco ha ottenuto 6.420 voti pari al 50,06%. Appena 15 voti in più rispetto allo sfidante di centrodestra Giovanni Girardini (6.405), sostenuto da Forza Italia, Lega, Reinassance Valdotaine e Fratelli d'Italia. La coalizione a sostegno di Rocco comprende Pd, Unione Valdotaine, Per l'Autonomia, Rev e Stella Alpina Valle d'Aosta. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Aosta, vince l'alleanza autonomisti-Pd. Rocco eletto sindaco per 15 voti

In questa notizia si parla di: aosta - vince

Regionali, nelle Marche Acquaroli in vantaggio su Ricci. In Val d’Aosta vince la coalizione Autonomisti-Progressisti

Regionali, nelle Marche Acquaroli supera Ricci. In Val d’Aosta vince la coalizione Autonomisti-Progressisti

Marche restano al centrodestra. In Valle d’Aosta vince Union Valdôtaine

Elezioni Aosta, Raffaele Rocco è il nuovo sindaco. Candidato autonomista con Pd vince per soli 15 voti #ANSA - X Vai su X

L'Hockey Club Aosta vince 3-0 sul campo del fanalino di coda 3 Zinnen Dolomites al termine di una partita sporca e lottata fino alla fine e mantiene la vetta della classifica #gazzettamatin #hcaosta #ihl #hockey - facebook.com Vai su Facebook

Ballottaggio ad Aosta, l’autonomista Rocco nuovo sindaco per soli 15 voti - Ha battuto il candidato del centrodestra che puntava alla rivincita sugli autonomisti dopo la recente sconfitta alle regionali ... Riporta msn.com

Elezioni Valle d'Aosta: vince l'UV, poi centrodestra e Autonomisti di Centro - Rimangono fuori dall'assemblea regionale Valle d'Aosta Aperta, che candidava la consigliera regionale uscente Erika Guichardaz e l'ex deputata Elisa Tripodi, e Valle d'Aosta Futura, in cui era ... Si legge su aostaoggi.it