Aosta vince l' alleanza autonomisti-Pd Rocco eletto sindaco per 15 voti

Agi.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Raffaele Rocco è il nuovo sindaco di Aosta. Al ballottaggio che si è svolto ieri, domenica 12 ottobre, Rocco ha ottenuto 6.420 voti pari al 50,06%. Appena 15 voti in più rispetto allo sfidante di centrodestra Giovanni Girardini (6.405), sostenuto da Forza Italia, Lega, Reinassance Valdotaine e Fratelli d'Italia. La coalizione a sostegno di Rocco comprende Pd, Unione Valdotaine, Per l'Autonomia, Rev e Stella Alpina Valle d'Aosta. 🔗 Leggi su Agi.it

aosta vince l alleanza autonomisti pd rocco eletto sindaco per 15 voti

© Agi.it - Aosta, vince l'alleanza autonomisti-Pd. Rocco eletto sindaco per 15 voti

In questa notizia si parla di: aosta - vince

Regionali, nelle Marche Acquaroli in vantaggio su Ricci. In Val d’Aosta vince la coalizione Autonomisti-Progressisti

Regionali, nelle Marche Acquaroli supera Ricci. In Val d’Aosta vince la coalizione Autonomisti-Progressisti

Marche restano al centrodestra. In Valle d’Aosta vince Union Valdôtaine

aosta vince alleanza autonomistiBallottaggio ad Aosta, l’autonomista Rocco nuovo sindaco per soli 15 voti - Ha battuto il candidato del centrodestra che puntava alla rivincita sugli autonomisti dopo la recente sconfitta alle regionali ... Riporta msn.com

aosta vince alleanza autonomistiElezioni Valle d'Aosta: vince l'UV, poi centrodestra e Autonomisti di Centro - Rimangono fuori dall'assemblea regionale Valle d'Aosta Aperta, che candidava la consigliera regionale uscente Erika Guichardaz e l'ex deputata Elisa Tripodi, e Valle d'Aosta Futura, in cui era ... Si legge su aostaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Aosta Vince Alleanza Autonomisti