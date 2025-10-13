Aosta Rocco è il nuovo sindaco per 15 voti Vittoria al ballottaggio contro Girardini

Raffaele Rocco è il nuovo sindaco di Aosta. L’ingegnere, 63 anni, sostenuto dal Partito Democratico e dalle forze autonomiste, ha vinto il ballottaggio contro l’imprenditore Giovanni Girardini con appena 15 voti di differenza. Il neoeletto sindaco ha ottenuto 6.420 voti (50,06% del totale) contro i 6.405 totalizzati da Girardini (49,94%), espressione del centrodestra. L’affluenza alle urne per il turno di ballottaggio è stata del 45,7% (pari a 13.071 elettori), in linea con il dato del 2020 (45,93%). Anche in quell’occasione Giovanni Girardini era uscito sconfitto contro il candidato indipendente di centro-sinistra, all’epoca Gianni Nuti. 🔗 Leggi su Open.online

