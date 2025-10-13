Anziano picchiato deriso e filmato da gruppo di minorenni in strada | video sui social ma lui non denuncia

Vittima della vera e propria aggressione avvenuta a Dolianova, in provincia di Cagliari, è un uomo di 62 anni descritto come una persona fragile e indifesa. Ha riportato alcune lesioni tra cui la rottura di alcuni denti nella caduta ma al momento ha deciso di non sporgere denuncia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

