Antonio Famoso il pensionato trovato mummificato in casa | era morto da 15 anni nessuno se n' è accorto

Today.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando sabato scorso i vigili del fuoco sono intervenuti in una palazzina a Valencia, in Spagna, pensavano di dover risolvere un problema legato a un'infiltrazione di acqua nell'edificio. Invece, passando in uno degli appartamenti interessati, i pompieri hanno rinvenuto accidentalmente il. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: antonio - famoso

Il gazebo di Antonio e Valentina di Temptation Island diventato più famoso di loro, la vicina svela com’è fatto

Torna Temptation Island 2025: nuovo speciale per mostrare gli sviluppi delle coppie. Antonio: “Vi faccio vedere il mio famoso gazebo” | VIDEO

Corpo mummificato emerge dopo l'alluvione: Antonio Famoso era morto da 15 anni ma nessuno se n'è accorto

Antonio Famoso, il pensionato trovato mummificato in casa: era morto da 15 anni, nessuno se n'è accorto - Il cadavere dell'86enne, in avanzato stato di decomposizione, è stato trovato in un palazzo di Valencia, in Spagna, dove i vigili del fuoco erano intervenuti per una infiltrazione d'acqua ... Come scrive europa.today.it

antonio famoso pensionato trovatoCorpo mummificato riemerge dopo l'alluvione: Antonio Famoso era morto da 15 anni ma nessuno se n'è accorto - I resti di un pensionato, in avanzato stato di decomposizione, sono stati ritrovati per caso dopo tanto tempo dal decesso. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Antonio Famoso Pensionato Trovato