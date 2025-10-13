Anticipazioni Il Paradiso delle Signore | Salvo parte Johnny sfida il destino

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: La banca respinge il prestito e Salvo abbandona Milano. Johnny arriva per rivoluzionare il Paradiso: scopri cosa accadrà nella nuova stagione Al Paradiso delle Signore soffia vento di tempesta. Il futuro di Salvo è segnato: il prestito non arriva, il progetto con Elvira crolla. La banca chiude la porta in faccia, e con quella porta si chiude anche un capitolo. Lui prende una decisione drastica: mollare tutto e partire. Ma proprio mentre un volto conosciuto sparisce, un nuovo personaggio irrompe nella scena. Si chiama Johnny. Giovane, enigmatico, sicuro di sé. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

