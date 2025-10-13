Anticipazioni Grande Fratello 13 ottobre i concorrenti saranno informati sulla tregua in Medio Oriente

Nel corso della puntata del 13 ottobre si aprirà una finestra sull'attualità e gli inquilini della casa verranno informati su accordi di pace e rilascio di ostaggi e detenuti. In casa anche Rasha, concorrente di origini palestinesi che non ha ancora la cittadinanza italiana. 🔗 Leggi su Fanpage.it

