Antichi microbi risvegliati dal ghiaccio dell’Artico | la scoperta che allarma gli scienziati

Fanpage.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un team di ricercatori ha risvegliato i microbi rimasti intrappolati per migliaia di anni nel permafrost dell’Alaska. Lo studio ha rivelato che questi organismi iniziano a produrre anidride carbonica (CO2), sollevando nuove preoccupazioni sull’impatto dello scioglimento dell’Artico sul clima. 🔗 Leggi su Fanpage.it

antichi microbi risvegliati ghiaccioCon il risveglio dei microbi dal permafrost il cambiamento climatico potrebbero peggiorare - Hanno almeno 40 mila anni e sono rimasti sepolti nel ghiaccio, ma ora che il permafrost si sta dissolvendo a causa del cambiamento climatico gli scienziati che li studiano da anni hanno ora ancora di ... fanpage.it scrive

