Annalisa torna il 10 ottobre con il nuovo album Ma io sono fuoco
Milano – Esce venerdì 10 ottobre “Ma io sono fuoco”, il nuovo album di Annalisa, un progetto musicale dove il tema del tempo si unisce a quello del fuoco, simbolo di emozioni forti, trasformazioni interiori e affermazione di sé, declinato in varie forme attraverso tutti gli 11 brani che lo compongono. «“Ma io sono fuoco” è un album in cui ho cercato di raccontare e raccontarmi completamente, senza risparmiare nulla, dalla leggerezza alla riflessione più profonda, dalla forza all’assoluta fragilità: c’è dentro tutto», ha osservato Annalisa sul questo nuovo album. «Ho pensato a quelle canzoni che sono il mio marchio di fabbrica, istintive, derivate da un racconto, con la voglia di sfogarmi – ha precisato – É tutto ciò che vedo spesso e approfondisco anche dettagli che danno valore a quello che ci sta davanti, lati meno evidenti del mio carattere e si differenziano dal punto sonoro». 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
In questa notizia si parla di: annalisa - torna
Dischi dell'autunno, aspettando Sheeran e Taylor Swift: pop al femminile con Annalisa, Giorgia, Consoli. Torna Caparezza
Angelina Mango torna sul palco dopo un anno e si commuove, Annalisa sorprende con Mengoni a Venezia
Quotidiano Nazionale. . Annalisa torna con “Ma io sono fuoco”, un album che parla di tempo, trasformazione e consapevolezza. Tra lenzuola bagnate, cuscini in fiamme e un felino minaccioso, la copertina anticipa un viaggio dentro di sé e dentro le nostre em - facebook.com Vai su Facebook
Annalisa torna dal 10 ottobre con il nuovo album “Ma io sono fuoco” - Venerdì 10 ottobre “Ma io sono fuoco”, il nuovo album d i Annalisa, un progetto musicale dove il tema del tempo si unisce a quello del fuoco, simbolo di emozioni forti, trasformazioni interiori e ... Come scrive msn.com
Uscite musicali 10 ottobre 2025: da Annalisa a Frah Quintale - Uscite musicali del 10 ottobre 2025: Annalisa con "Ma io sono fuoco", Frah Quintale con "Amor Proprio", Vicky Who? Da lifestyleblog.it