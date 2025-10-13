Annalisa saluta il fan ma lui la ignora La cantante non ci sta e rivela com' è andata veramente video

Sono giorni a dir poco concitati per Annalisa, l'ex talento di Amici che venerdì scorso - 10 ottobre - ha pubblicato il nuovo album dal titolo “Ma io sono fuoco”. Per promuoverlo, Annalisa si sta letteralmente facendo in quattro. E così, com'è naturale che sia, si parla molto di lei, della sua. 🔗 Leggi su Today.it