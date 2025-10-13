Annalisa e il caso del fan asfaltato sui social per non averla salutata

13 ott 2025

Un video diventato virale su X su un fan che non si è fermato a salutarla ha portato la cantante a intervenire svelando una storia completamente diversa da quella che sembrava. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

