Anna Maria Bernini la campagna per sfrattare dagli atenei gli estremisti di sinistra
C’è un aspetto non secondario della mobilitazione pro-Pal in Italia, di cui si parla in misura minore rispetto alle piazze ma che è altrettanto importante: l’occupazione delle università. È rilevante perché, per un gruppo minoritario che si appropria degli spazi, stravolge calendari, fa saltare lezioni ed esami c’è una maggioranza cui viene impedito di studiare. In aggiunta ai messaggi spesso violenti e alle contestazioni del tutto sconsiderate che vengono portati avanti. Spesso si passa ahinoi ai fatti, come nel caso del prof dell’università di Pisa aggredito da alcuni studenti pro-Pal. O delle iniziative fuor di logica: il ministro Anna Maria Bernini è stata contestata qualche giorno fa all’Università di Pisa sulla posizione del governo per il Medio Oriente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Bernini: nessuna richiesta da Firenze e Regione per bando studentati - Così oggi a Firenze la ministra per l'Università e ricerca Anna Maria Bernini a proposito del bando housing del Mur finanziato con risorse del Piano nazionale ...
Antartide, 23 milioni per la nuova campagna di ricerca. Bernini: rafforziamo la leadership - Partirà a ottobre 2025 la 41ª spedizione italiana in Antartide, resa possibile da un finanziamento di 23 milioni di euro stanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR).