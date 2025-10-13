Anna Maria Bernini la campagna per sfrattare dagli atenei gli estremisti di sinistra

Liberoquotidiano.it

C’è un aspetto non secondario della mobilitazione pro-Pal in Italia, di cui si parla in misura minore rispetto alle piazze ma che è altrettanto importante: l’occupazione delle università. È rilevante perché, per un gruppo minoritario che si appropria degli spazi, stravolge calendari, fa saltare lezioni ed esami c’è una maggioranza cui viene impedito di studiare. In aggiunta ai messaggi spesso violenti e alle contestazioni del tutto sconsiderate che vengono portati avanti. Spesso si passa ahinoi ai fatti, come nel caso del prof dell’università di Pisa aggredito da alcuni studenti pro-Pal. O delle iniziative fuor di logica: il ministro Anna Maria Bernini è stata contestata qualche giorno fa all’Università di Pisa sulla posizione del governo per il Medio Oriente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

